Não é do nada: veja como influenciadores se preparam para lutas do FMS

Ajudinha de Whindersson. "Uni as duas coisas: um evento com muitas luzes, atrações musicais e influenciadores. Qual o pulo do gato? Eu sou do meio da luta, consigo treinar esses caras. Eu tinha de ter uma narrativa para lançar a ideia de uma maneira eficaz. Fui até um show do Whindersson Nunes. Tive acesso ao camarim dele, e eu e minha mulher [Clemilda] o convencemos a fazer uma luta para limpar um boato que existia, que seria a luta dele com o Popó. Ele me deu 29 dias, que era o tempo que ele tinha para ficar no Brasil antes de uma viagem. Então, fizemos o FMS 1 em 29 dias."

Clemilda e Mamá Brito; ele é CEO do Fight Music Show Imagem: Arquivo pessoal/Instagram

Resgate do boxe no país. "Acompanhamos quantas pessoas estão torcendo e praticando. É engraçado que todo mundo que está treinando acaba marcando a gente [nas redes sociais]: criança, mulher... Tem marcação pra caramba! Como temos influenciadores com muitos seguidores, os fãs começam a fazer boxe porque viram o ídolo treinando. Trouxemos benefícios ao boxe."

Críticas. "Volta e meia me perguntam se não fere as regras do boxe tradicional, mas eu não faço boxe tradicional. Faço boxe de entretenimento. Estou ajudando a levar mais adeptos ao boxe tradicional. O caso da Rede Globo é um marco: a gente colocar um evento de boxe diferenciado na maior emissora do país é histórico."

Preconceito de profissionais. "Eu sempre olho pelo lado positivo das coisas. Se estão reclamando muito, penso: 'é legal, estão falando sobre o assunto. Vai gerar curiosidade'. Você quer ver, por exemplo, o que o Bambam tem a mostrar. Não é para torcer, é para ver se ele vai apanhar ou se é 'brabo' como fala. Eu nunca me afetei com isso. Tenho claro em minha mente que ajudamos o movimento. No começo, tiveram equipes mais tradicionais que contestaram, mas isso só fortaleceu. O Popó ajuda muito, ele é sócio na nossa operação e dá muita credibilidade."

Futuro em outros países. "O evento foi criado para ter tamanho internacional. O nome em inglês [Fight Music Show] é para isso. Quero fazer a próxima edição em Dubai, estamos conversando. Podemos também ter uma colaboração dos nossos influenciadores com os influenciadores de lá."