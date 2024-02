Coach de atletas e casado com ricaça: quem promove a luta Popó x Bambam?

Mamá também é casado com Clemilda Thomé, uma das mulheres mais ricas do Brasil.

Clemilda fundou a Neodent, empresa de implantes dentários que se tornou líder do setor no Brasil, quando ainda era casada com o dentista Geninho Thomé. Vinte anos depois, o casal vendeu o negócio para o grupo suíço Strautman.

Na época, se tornou uma das primeiras mulheres empresárias a entrar no grupo dos bilionários do país. Afinal, a venda foi de R$ 1,2 bilhão. "O segredo do sucesso é saber a hora de comprar e de vender", disse Clemilda para a revista Istoé Dinheiro.

Hoje, ela é presidente da DSS Holding, que cuida de um conglomerado de empresas, e se dedica a dar palestras. Também é responsável pelo instituto Sou 1 Campeão. Foi nesse instituto que os caminhos profissionais de Clemilda e Mamá se encontraram. O projeto ainda conta com o ex-lutador Minotouro e oferece cursos voltados para performance física, prosperidade financeira e equilíbrio emocional.

Popó x Bambam

A luta entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o primeiro campeão do BBB Kleber Bambam acontece neste sábado (24). O Fight Music Show 4 começa às 19h (de Brasília) e será realizado na Arena Vibra São Paulo (SP). Outros duelos também marcam o espetáculo (veja a lista abaixo).