Sumiço, expulsão e flagra no motel: as crises de MC Gui e Nego do Borel

O cantor desapareceu em outubro de 2021 e mobilizou a polícia do Rio. A mãe, Roseli Viana, fez boletim de ocorrência pelo desaparecimento. Ele foi encontrado em um motel, em Vila Isabel, onde passou mais de 12 horas com duas mulheres.

Expulsão

Ele foi expulso de "A Fazenda 13" após ser acusado pelos espectadores de abuso contra a modelo Dayane Mello, depois de uma festa do programa. Dayane estava sob efeito de álcool e, durante a madrugada, com os demais participantes dormindo, Nego do Borel se deitou na cama com a moça, que não reagia às investidas por estar inconsciente.

Em nota na época, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do participante da competição". Após o caso, Dayane se pronunciou dizendo que não foi abusada por Nego do Borel.

Violência doméstica

A ex-namorada do artista Duda Reis o denunciou por lesão corporal e estupro. Em resposta, Borel entrou com ação por injúria contra a ex, mas a tentativa foi negada pela Justiça.