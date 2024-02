Wilson Fittipaldi tinha Parkinson e foi internado após engasgo com carne

Ex-piloto da Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Júnior morreu hoje (23) aos 80 anos. Ele estava internado desde dezembro em São Paulo após se engasgar com um pedaço de carne, sofrer uma parada cardíaca e permanecer hospitalizado desde então.

O que aconteceu

Wilsinho sofreu uma parada cardíaca no dia 25 de dezembro. O ex-piloto foi encaminhado à unidade da Prevent Senior no Itaim, bairro da capital paulista, e reanimado no pronto-socorro do hospital.