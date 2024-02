Morre Wilsinho Fittipaldi, ícone do automobilismo brasileiro, aos 80 anos

Wilson Fittipaldi Jr, pioneiro no automobilismo brasileiro e ex-piloto da Fórmula 1, morreu hoje (23) aos 80 anos, pouco menos de dois meses após passar mal.

O que aconteceu

Wilsinho teve uma parada cardíaca no dia 25 de dezembro e estava internado em São Paulo desde então. Ele foi encaminhado à unidade da Prevent Senior no Itaim, bairro da capital paulista, e reanimado no pronto-socorro do hospital.