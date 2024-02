Fora por lesão, Alcaraz já negocia renovação de contrato com o Rio Open

A participação de Carlos Alcaraz no Rio Open 2024 durou apenas 18 minutos. Com uma torção no tornozelo direito, ele precisou abandonar a partida contra o brasileiro Thiago Monteiro na última terça-feira (20). No entanto, a curta passagem do tenista espanhol na competição tem tudo para ser apenas um até breve. O UOL apurou que o número 2 do ranking mundial já negocia uma renovação de contrato com a organização.

O que aconteceu

Alcaraz havia assinado um contrato de três anos com o Rio Open. Ele foi campeão em 2022, vice em 2023 e fez sua última participação este ano. No entanto, mesmo antes do início da competição, as partes já conversavam sobre a extensão deste vínculo.