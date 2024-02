Alcaraz joga tênis com governador e agradece Rio Open: 'Me sinto em casa'

Número 2 do ranking mundial, o tenista Carlos Alcaraz está no Rio de Janeiro para a disputa do Rio Open e foi recebido hoje (19) pelo governador do Estado, Cláudio Castro. Simpático, o espanhol de 20 anos jogou tênis com o político e agradeceu ao torneio, onde conquistou seu primeiro título de ATP 500 da carreira.

A verdade é que esse torneio me abriu as portas em 2020, quando eu não tinha ranking para entrar e fui convidado. Me sinto em casa aqui. Quero agradecer todo mundo por fazer um maravilhoso torneio. O que me marcou é que minha primeira vitória foi aqui no Rio. A partir desse momento, se abriram muitas boas oportunidades. Guardo bons momentos e me recordo com muito carinho

Carlos Alcaraz

Alcaraz foi recebido por autoridades do Estado e também por dirigentes do Rio Open. A cerimônia aconteceu no Palácio Laranjeiras, uma das sedes do Governo.