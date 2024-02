Alcaraz no Rio Open dura 18min, tem choro de criança e ingresso de R$ 700

De crianças a adultos, o sentimento foi o de tristeza e frustração com a lesão de Carlos Alcaraz, principal estrela da edição de 2024 do Rio Open. Sucesso entre o público infantil, o espanhol levou crianças ao choro. Foram só 18 minutos do número 2 do mundo em quadra e ingressos que chegaram a R$ 700 nas mãos de cambistas.

O que aconteceu

Alcaraz se lesionou logo no segundo ponto em sua estreia contra o brasileiro Thiago Monteiro. Ele pisou em falso e torceu o tornozelo direito. O espanhol recebeu atendimento médico no banco e se mostrou desolado, colocando a toalha no rosto, parecendo não acreditar.