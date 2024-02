Alcaraz acalma fãs após lesão no Rio Open: 'Creio que não é algo sério'

Vestido com uma camisa de Michael Jordan, lenda da NBA, Carlos Alcaraz concedeu entrevista coletiva após se lesionar em seu segundo ponto da partida contra o brasileiro Thiago Monteiro, no Rio Open. O tenista espanhol ainda passará por exames, mas acredita que a contusão não foi séria.

Creio eu que não é algo sério. Agora é esfriar, ver as sensações que tenho e ver quais serão os próximos passos. Vim com vontade de fazer um bom resultado aqui, nos anos anteriores eu fui bem aqui, mas são coisas que acontecem com os atletas. Vamos fazer tudo com com calma, recuperar, descansar e amanhã será outro dia. Teremos as provas e veremos que rumo tomar Carlos Alcaraz

A lesão aconteceu durante a partida contra o brasileiro Thiago Monteiro. Alcaraz chegou a voltar para a quadra após a lesão, mas logo desistiu quando o jogo estava 1 a 1 no primeiro set.