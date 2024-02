Como a 'capital do pecado' virou reduto esportivo e recebe o Super Bowl

Multidão de turistas (sem ingresso)

A cidade debutante não perdeu tempo e preparou tantas opções de lazer paralelas que mais de 450 mil visitantes são esperados ao longo da semana do Super Bowl - a maioria sem ingresso para o jogo, mas apenas com a disposição de se divertir nesse verdadeiro Carnaval à moda norte-americana. Uma farra que deve render US$ 700 milhões (R$ 3,5 bilhões) aos cofres da cidade, conforme previsão da prefeitura.

Só de atrações musicais, a semana do Super Bowl contabiliza shows de estrelas como Adele, Luke Combs, Bruno Mars, U2, Wu-Tang Clan e Christina Aguilera, bem como apresentações de comediantes como D.L. Hughley, Tom Segura, Bert Kreischer e Deon Cole, entre outros.

Quase sempre, esses shows incluem astros do esporte dando o ar da graça no meio do público ou mesmo no palco. E não só do futebol americano. Shaquille O'Neal, que fez história na NBA e ganhou a medalha de ouro no basquete olímpico em Atlanta-1996, é o anfitrião da Shaq's Fun House, uma megafesta para 7 mil pessoas, com direito a DJ famosos e rappers da moda. Desta vez, ela acontece nos salões do Wynn, um dos maiores cassinos da cidade.

Os demais cassinos não deixaram por menos. O Caesars Palace, hotel oficial da NFL, está oferecendo o "Super Bowl Spectacular", um show hi-tech, com música e imagens provenientes de 42 projetores a laser. Além disso, os torcedores podem tirar fotos com o Troféu Vince Lombardi, dado ao vencedor do Super Bowl.

Bola oval na Esfera

Ao longo de toda a semana, o The Sphere (arena esférica de entretenimento) também apresentará conteúdo relacionado ao Super Bowl em sua exosfera gigante. Imersão ainda maior no esporte é garantida pelo Super Bowl Experience, no Mandalay Bay Resort & Casino. É uma grande feira de futebol americano, que permite colecionar autógrafos de dezenas de jogadores famosos, comprar mercadorias, ver troféus e objetos raros, assistir a documentários e participar de jogos e brincadeiras em campos de verdade ou nos virtuais, das telas de videogame.