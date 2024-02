'NFL in Brasa' terá transmissão própria do Super Bowl com Rômulo Mendonça

Neste ano, o 'NFL in Brasa' já garantiu uma apresentação da banda CPM 22 no sábado (10), véspera do Super Bowl. O evento será realizado na ARCA, localizado na Vila Leopoldina, com três dias de duração (9, 10 e 11 de fevereiro). Em 2023, tinham sido dois dias, e mais de sete mil pessoas passaram pela ação.

Entre as atrações que formam o 'NFL Experience', estarão estações de jogos com desafios de passes, chutes de field goal, tiros de 40 jardas, circuito de tackle, desafio de recepção, além de videogames com a franquia Madden. Haverá uma loja com produtos oficiais, exposição de uniformes e capacetes de todos os times da liga, estandes de churrasco americano, campo de flag e ativações de patrocinadores. Valores de ingressos podem ser consultados no site oficial do evento.

Para quem for acompanhar de casa, o Super Bowl terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, em sinal aberto, e em plataformas pagas pela ESPN e pelo Star+. A decisão da temporada está marcada para as 20h30 (horário de Brasília). O cantor Usher vai comandar o show do intervalo este ano.