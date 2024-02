Taylor Swift terá que 'viajar no tempo' para ver namorado no Super Bowl

A presença de Taylor Swift na grande decisão da NFL ainda não é garantida devido aos seus compromissos em Tóquio. A cantora namora o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs.

O que aconteceu

A cantora estará no Japão entre a quarta-feira e o sábado desta semana para fazer quatro shows da sua turnê "The Eras Tour", o que pode dificultar sua presença no Super Bowl. Isso porque a partida será realizada no domingo (11), em Las Vegas.

Só é possível Taylor chegar a tempo do jogo se ela sobrevoar o Oceano Pacífico indo na direção leste. Ela vai ter que pegar um voo de quase 8.900 km com duração de cerca de 12 horas.