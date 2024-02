WSL: Luana Silva vai às oitavas, e Weston-Webb disputará a repescagem

A brasileira Luana Silva avançou para as oitavas de final da etapa de Pipeline, no Havaí, a primeira do Circuito Mundial de Surfe 2024. Já a também brasileira Tatiana Weston-Webb foi para a repescagem.

O que aconteceu:

Hoje foi o primeiro dia de competição do feminino, que contou com a participação de duas brasileiras.

Luana se classificou logo na primeira bateria, com um 7,67 que rendeu o segundo lugar. A australiana bicampeã mundial Tyler Wright ficou em primeiro com um 11,67, e Bettylou Sakura Johnson, do Havaí, foi para a repescagem após tirar 4,33.