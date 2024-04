Vitória amarga: Samuel Pupo chora após eliminar irmão mais velho na WSL

Classificado para as quartas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, Samuel Pupo chorou bastante ao vencer e eliminar Miguel Pupo, seu irmão mais velho, do restante da temporada do surfe mundial.

O que aconteceu

Na quinta etapa de 2024, os atletas lutam por resultados para fugir do corte do meio da temporada. A WSL mantém apenas os 22 melhores surfistas para a segunda metade do ano.

Com a vitória nas oitavas, Samuel Pupo se manteve vivo na briga, mas eliminou Miguel. A derrota tirou o irmão mais velho da sequência da temporada na elite do surfe.