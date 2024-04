WSL: Luana Silva é última e vai para repescagem em Margaret River

Foi dada a largada para a quinta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês). Nesta quarta-feira (10), primeiro dia de competição em Margaret River, acontecem as baterias do round de abertura feminino. Luana Silva não começou bem e foi para repescagem. As disputas na cidade australiana marcam o corte do meio da temporada e definem os classificados rumo à reta final do torneio.

Luana Silva encarou a australiana Molly Picklum e a norte-americana Alyssa Spencer na bateria de abertura. Molly fez a melhor somatória da disputa com 11,33 (6,50 e 4,83). Spencer chegou a liderar, mas tomou a virada no fim. Mesmo assim, avançou com 10,66 (6,33 e 4,33). Luana não engatou boas ondas e ficou em último lugar 8,67 (4,17 e 4,50).

Ela terá uma nova chance de seguir em Margaret River na bateria de repescagem. Atualmente na 10ª posição do ranking com 14,710 pontos, Luana Silva ocupa a última posição antes do corte no feminino. A jovem brasileira precisa somar mais pontos que a havaiana Gabriela Bryan e a norte-americana Sawyer Lindblad para garantir uma vaga nas etapas finais da Liga Mundial de Surfe.