WSL convida Toledo e Chumbinho para a temporada de 2025

A World Surf League (WSL) anunciou os wildcards (convites) para iniciar a temporada 2025 do Championship Tour (CT), elite do circuito mundial. Entre os homens, os escolhidos foram os brasileiros Filipe Toledo e João Chianca. No feminino, a australiana Stephanie Gilmore e a norte-americana Lakey Peterson também receberam o convite.

Anteriormente, no início desta temporada, a WSL havia garantido que Filipinho e Gilmore iriam receber "wildcard" para o CT 2025. Assim como o bicampeão mundial, a australiana também anunciou uma pausa na carreira. "Com o ranking do corte do meio da temporada concluído, anunciamos Lakey Peterson, João Chianca, Stephanie Gilmore e Filipe Toledo, como wildcards da temporada 2025 da WSL", disse Jessi Miley-Dyer, comissária da WSL.

Já João Chianca encerrou como o quarto melhor surfista do mundo no ano passado. Chumbinho estava treinando para repetir a ótima atuação nesta temporada, mas sofreu uma grave lesão enquanto treinava nos tubos de Pipeline em dezembro. Por isso, ficou em tratamento durante toda a primeira metade do CT 2024 e só recebeu autorização médica para voltar a competir agora.