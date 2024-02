Medina é eliminado por calouro em Pipeline; Italo faz notão, mas também cai

Gabriel Medina está fora da disputa do título da etapa de Pipeline, no Havaí, a primeira do ano do Circuito Mundial de Surfe. O brasileiro foi eliminado hoje (6) pelo americano Crosby Colapinto, que disputa a elite do surfe pela primeira vez, na terceira fase do evento.

O que aconteceu

Medina não conseguiu notas altas. O brasileiro terminou com um total de apenas 2,73 pontos, enquanto Crosby Colapinto recebeu um 8,33 após uma ótima onda e levou a melhor.

Primeiro brasileiro em ação no dia, Samuel Pupo foi eliminado pelo australiano Liam O'Brien. Samuca até conseguiu uma boa nota no fim, fechando a bateria com 11,83, mas não conseguiu superar os 12,17 do adversário.