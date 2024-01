Luisa Baptista passa por novo procedimento e segue sem previsão de alta

A triatleta tem evolução "satisfatória" e respira sozinha em boa parte do tempo. Ela está internada desde o dia 23 de dezembro.

Não há expectativa de alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Luisa segue em processo de recuperação e não teve novas complicações.

A triatleta Luísa Baptista segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP após ter sido vítima de um grave atropelamento em 23/12/2023. A evolução clínica da triatleta tem sido satisfatória, e ela já respira por si durante boa parte do tempo. Hoje, Luísa foi submetida a um procedimento eletivo minimamente invasivo para limpeza e drenagem de cavidade torácica. O procedimento foi bem sucedido sem nenhuma intercorrência. Ela segue seu processo de recuperação sem novas complicações. Não há expectativa de alta da unidade de terapia intensiva.

Boletim do Hospital das Clínicas

Relembre o caso

Luisa Baptista foi atropelada no dia 23 de dezembro enquanto treinava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), em São Carlos (SP). A região costuma ser utilizada para treinos, já que não costuma ter muito movimento.

Uma moto, que trafegava no mesmo sentido, colidiu com a bicicleta da atleta.