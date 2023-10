Influenciador usará protetor bucal 'mais caro do mundo' em luta: R$ 220 mil

A luta de KSI será contra o conhecido boxeador Tommy Fury, neste sábado (14), no Manchester Arena. O youtuber entrará no ringue com o protetor, criado exclusivamente para ele pela empresa odontológica esportiva Safejawz.

Desde que ingressou no boxe, KSI soma quatro vitórias - três por nocaute - e um "no contest" em seu card. Já Tommy Fury tem uma carreira maior no esporte e venceu todas as nove lutas que disputou.

Com mais de 40 milhões de incritos no YouTube e 13 milhões de seguidores no Instagram, KSI começou a fazer sucesso na internet com vídeos de Fifa, depois expandindo para vlogs e conteúdos de comédia. Além do boxe, o inglês de 30 anos tem um carreira na música, com quase dez discos lançados no segmento do rap.