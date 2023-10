Bruninho lamenta saída do técnico Renan da seleção do vôlei: 'surpresa'

O levantador Bruninho soube do pedido de demissão de Renan Dal Zotto logo após a vitória do Brasil sobre a Itália, que garantiu vaga em Paris-2024, e lamentou a saída do técnico da seleção brasileira masculina de vôlei.

O que aconteceu

O veterano jogador foi avisado antes dos demais e ficou "surpreso" com a decisão. Bruninho, capitão do time, e Renan trabalharam juntos quase oito anos.