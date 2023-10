'Sonho de ter filhos foi interrompido', diz melhor amiga de Walewska

Elisangela Almeida de Oliveira, a Lili, uma das melhores amigas da ex-jogadora de vôlei Walewska, contou que a campeã olímpica sonhava com filhos e tinha até um enxoval guardado para quando engravidasse. Wal morreu no dia 22 de setembro, após cair do 17º andar do prédio em que morava, na região central de São Paulo. A polícia investiga o caso como suicídio.

"A Waleswka sempre foi muito presente na minha vida, sempre falamos de tudo. O sonho de ter filhos da minha amiga foi interrompido. Até achei estranho quando, um tempo atrás, ela disse que não falaria mais no assunto filhos porque o casal tinha chegado à decisão de não dar prosseguimento no assunto", conta Lili, que foi companheira de quarto de Wal ainda na seleção juvenil e morou com a amiga quando as duas jogaram juntas em Curitiba. "Ela tinha até enxoval pronto pra quando fosse engravidar. Esse enxoval existe, está na casa dela e todas as amigas mais íntimas sabem da existência", completa.

Na entrevista ao UOL, Lili contou que se considerava madrinha de casamento da amiga mesmo não tendo ido à cerimônia. "No dia do casamento, meu irmão sofreu um grave acidente. Ficou tetraplégico. Por isso, não participei da cerimônia, mas ela sempre me considerou comadre dela mesmo assim", falou a ex-jogadora, hoje gestora do time de vôlei de Itajaí, em Santa Catarina.