Sportv e TV Globo definem exibições do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

A Liga das Nações Feminina de Vôlei começa nesta semana com transmissões no sportv2 e terá um jogo do Brasil também na TV Globo no próximo domingo (19). O canal esportivo vai exibir 62 partidas da competição, que foi criada em 2018 para substituir o antigo Grand Prix no calendário internacional da modalidade.

A estreia do Brasil será na terça-feira (14), em duelo diante do Canadá. A partida, como toda essa primeira semana no Grupo 2, será realizada no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 21h (horário de Brasília) com transmissão do sportv2. A narração será de Luiz Carlos Jr., com comentários de Fabi Alvim. O 'Aquecimento sportv' entra no ar meia hora antes de a partida começar.

Na quinta-feira (16), a seleção comandada por José Roberto Guimarães entra em quadra bem mais cedo, às 14h, contra a Coreia do Sul, novamente no sportv2. O terceiro jogo será na sexta (17), às 21h, contra os Estados Unidos, no mesmo canal.