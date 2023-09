Viúvo de Walewska desabafa: 'Se soubesse, anularia minha vida por ela'

Sobre não ter ajudado com os custos do funeral, e não ter atendido o cunhado para as burocracias de liberação do corpo em São Paulo, Ricardo conta que "ninguém ligou para falar de valores. Pretendo restituir tudo. Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta", afirmou.

Sobre a relação com o cunhado

"A primeira vez que conheci o Wesley foi em Curitiba, há 19 anos. Ali, já senti que gerou um ciúme normal de irmão. Logo em seguida fomos morar no exterior e lá ficamos por 7 anos consecutivos. Ele (Wesley) não teve a chance de me conhecer melhor. Todas as vitórias e conquistas, eu estava ao lado da Wal. Acredito que isso só aumentou o ciúme que ele tinha da irmã".

Divórcio

O viúvo conta que na noite anterior do incidente, os dois tiveram uma pequena discussão sobre o relacionamento, mas nada que fugisse do aceitável entre um casal. Segundo ele, não houve agressão e muito menos ameaças entre as partes.

"Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava pra continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa".