Pais de Walewska prestam queixa-crime contra viúvo da jogadora; entenda

"O delegado concorda que há necessidade de investigar os atos praticados na notificação e irá direcionar a gente para Minas, onde houve a tentativa de extorsão", diz Vaccarezza. "Vamos investigar também a coerção no curso do processo. A parte notificar os outros sem ser pelo judiciário não é permitido. O advogado do sr. Ricardo também vai ser investigado por crime disciplinar. Estamos tomando todas as providências legais e cíveis para entender essa tentativa de constranger os pais", completa.

Walewska e o marido, que está envolvido em processo contra pais da jogadora Imagem: Reprodução/Instagram

"A nossa campeã declara que ela era separada judicialmente, que não existia nenhuma união estável dela. Este imóvel é 32% dos pais dela e 68% dela. Só que foi adquirido com o dinheiro dela antes do casamento, e ela declarou oficialmente na escritura que não mantinha união estável com ninguém", defende o advogado.

O viúvo, por sua vez, alega que viveu em união estável com a ex-jogadora de setembro de 2003 até 2010, ano em que se casaram com comunhão parcial de bens. Com base em tal alegação, os advogados de Ricardo defendem que ele tem direito a 68% de fração sobre o imóvel, além de um veículo avaliado em R$ 71 mil e ativos bancários em nome de Walewska. O valor total que o viúvo pede que seja partilhado no inventário é de pouco mais de R$ 200 mil, somando tudo.

Já a família alega que Ricardo "sumiu" com a fortuna da campeã olímpica. Segundo Vaccarezza, ela tinha outros 23 imóveis registrados no nome dela e um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 43 milhões. Também de acordo com o advogado da família, os representantes de Ricardo afirmam que o viúvo passa por dificuldades financeiras. Porém, viajou à Europa recentemente e publicou imagens dos passeios nas redes sociais.

Entenda o caso

Após a morte da ex-jogadora, Ricardo Alexandre Mendes deu entrada como inventariante (pessoa responsável por listar bens e herdeiros do patrimônio) e, segundo Maria Aparecida, não comunicou à família. Como Walewska não deixou testamento, o papel, por direito, é de Ricardo, com quem a atleta foi casada por 20 anos. Ele havia pedido a separação pouco antes da morte, mas o processo de divórcio não chegou a ser concluído. O casamento deles era em comunhão parcial de bens, ou seja, o que cada um adquiriu depois do casamento pertencia aos dois.