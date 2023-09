Morre Walewska, campeã olímpica com a seleção de vôlei, aos 43 anos

Morreu, na noite de hoje (21), a ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, que atuou por uma década na seleção brasileira. A informação foi confirmada pelo UOL com Margareth Signorelli, terapeuta que trabalhava com Wal na Olympic Mind e com pessoas próximas à família.

O que aconteceu

A ex-atleta estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Além disso, ela lançaria uma linha de chocolates saudáveis. A causa da morte não foi divulgada.