Polícia encontra bilhete e suspeita de suicídio de campeã olímpica Walewska

Pouco tempo depois, uma auxiliar de limpeza encontra com Walewska sentada sozinha à mesa. "Conversou rapidamente com a vítima. Ela não chorava e falava normalmente", diz o documento.

Walewska caiu do 17º andar na varanda do apartamento do 1º andar. Uma unidade de resgate foi acionada e tentou reanimar a ex-jogadora, sem sucesso. A morte foi declarada no local. A admnistração do edifício foi quem acionou a polícia.

Ricardo Alexandre Mendes, marido de Walewska, declarou a polícia que chegou ao apartamento do casal por volta de 17h30 e afirmou não saber que a esposa já estava no prédio. Segundo o relato de Mendes, Walewska enviou uma mensagem de texto às 18h07 falando sobre o relacionamento desgastado de ambos.

Em torno de 18h29, ainda segundo o relato do marido, ele recebeu uma mensagem no grupo do prédio. O texto alertava Mendes sobre um acidente ocorrido com Walewska.

Em seguida, a gestora do edifício foi ao apartamento de Ricardo e Walwska e se encontrou com o marido da campeã olímpica. "Ela contou tudo o que tinha acontecido com Walewska. [Ricardo afirma] que ficou muito impactado e abaldo com a notícia e permaneceu no imóvel".

Quem foi Wal

Wal, como era conhecida, e faturou o ouro olímpico em Pequim-2008. Antes, ela fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney-2000.