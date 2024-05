Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira feminina enfrenta a Coreia do Sul pela Liga das Nações de vôlei. O jogo será realizado nesta quinta-feira (16), às 14h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão ao vivo do sportv 2 (TV fechada).

Em sua estreia, o Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 1 (26/24, 23/25, 26/24 e 25/12). Ana Cristina foi o destaque da partida com 20 pontos; Gabi e Diana marcaram 13.