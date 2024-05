Pesquisa: Vôlei e F1 são esportes mais acompanhados no Brasil após futebol

Já entre os esportes preferidos, a ginástica e o tênis se destacam. Ambas as modalidades são as "queridinhas" de 4% dos entrevistados, junto de F1 e do Basquete. Atrás do futebol fica o vôlei de quadra, com 6%.

A Copa do Brasil é o evento anual que os fãs de futebol mais acompanham (71%). Em seguida vem o Brasileirão (68%) e Libertadores (61%).

A TV Aberta é o principal meio para acompanhar esportes escolhidos pelos consumidores (66%). O YouTube aparece em segundo, com 59%, superando a TV fechada por dois pontos percentuais. Já os streamings, com 29%, ficam em quinto, atrás do Instagram (35%).

A pesquisa foi feita a partir de 503 entrevistas online e tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais. A plataforma de pesquisa de mercado realizou a coleta dos dados entre os dias 11 e 25 de março, com público composto por homens e mulheres de 18 anos ou mais que acompanham esportes pelo menos uma vez na semana.

Esportes mais acompanhados