Vôlei: Brasil bate Estados Unidos, quebra jejum e segue 100% na Liga das Nações

Nesta sexta-feira (17), no Maracanãzinho, diante de sua animada torcida, a seleção brasileira feminina de vôlei chegou ao seu terceiro triunfo seguido pela edição de 2024 da Liga das Nações. A equipe, já classificada para as Olimpíadas de Paris, derrotou os Estados Unidos por 3 a 1, com parciais de 25/22, 25/16, 25/19 (Brasil) e 25/18 (Estados Unidos).

A vitória não só significou a manutenção dos 100% de aproveitamento no torneio, como também fez a seleção brasileira quebrar um jejum de quase cinco anos sem conseguir vencer as adversárias.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos nove pontos no torneio e aparece junto do Japão na liderança da chave única. Já a seleção norte-americana, diante do revés, permanece com apenas três pontos.