Revelada pelo Minas Tênis Clube de Leila em meados da década de 1990, Wal já estava no Rexona/Curitiba de Bernardinho quando chegou à seleção, então sob comando deste treinador. Talvez a meio de rede com melhor passe na história do vôlei, ao menos do brasileiro, não demorou a assumir a titularidade na seleção.

Foi medalhista de bronze em Sydney-2000, aos 21 anos, prata no Mundial de 2006 e em duas edições da Copa do Mundo, e ajudou o Brasil a ganhar três vezes o Grand Prix antes da glória que marcaria sua carreira: o ouro olímpico em Pequim-2008, o primeiro do vôlei feminino brasileiro.

Walewska foi titular em todos os jogos daquela campanha ao lado de Fabiana Claudino, a outra central da equipe. Thaisa, então com 21 anos, era uma reserva de enorme potencial.

Na época, Walewska jogava no vôlei da Rússia e encarava uma rotina desgastante para jogar pela seleção brasileira. Mal a temporada acabava na Europa, ela já se apresentava ao técnico José Roberto Guimarães para meses seguidos defendendo o Brasil. Encerrada a temporada de seleções, já era hora de voltar para o frio da Rússia de novo.

Sabendo que seria bem substituída na seleção, Walewska optou por cuidar de si e da família. E não aceitou voltar nem às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres, quando Zé Roberto a chamou para voltar, para buscar o bicampeonato olímpico.

"Eu troquei a medalha de 2012 pela minha família. E um outro ponto também, uma jogadora treinou o ciclo inteiro para disputar uma Olimpíada, e eu tiraria um sonho de uma pessoa. Hoje vejo qual a relação que tenho com a minha família. Um jogador não vive só de esporte, vive do pós-carreira, das relações que você conseguiu cultivar durante a carreira também. Se não eu estaria hoje com duas medalhas olímpicas e sozinha. Será que vale a pena?", questionou na entrevista ao Bola da Vez.