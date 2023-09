Jogadoras do Brasil homenageiam Walewska antes de derrota no pré-Olímpico

O segundo set foi o que o Brasil mais competiu com as adversárias. A seleção chegou a abrir vantagem de quatro pontos no começo, as turcas viraram e chegaram a ficar com um 24/19 no placar. As brasileiras salvaram cinco set points, mas não conseguiram virar. A parcial foi fechada em 29/27 para as europeias.

O terceiro e derradeiro set começou com equilíbrio, mas duas sequências de quatro pontos das turcas deixaram a seleção brasileira em larga desvantagem, que foi administrada pelas rivais. A Turquia fechou o jogo com uma parcial de 25/19.

Com o resultado, a seleção brasileira segue com 11 pontos na tabela e ocupa o terceiro lugar da chave. A Turquia lidera, com 15, e o Japão vem no segundo lugar, com 12, mas ainda joga hoje (22) contra a Bélgica.

Mesmo em situação delicada, o Brasil ainda tem chances de se classificar às Olimpíadas. A seleção ainda joga contra Bélgica e Japão e, se vencer os dois jogos pode ir à Paris. Rivais diretos, Japão e Turquia ainda se enfrentam.