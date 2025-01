Grêmio empata com Brasil de Pelotas na estreia pelo Campeonato Gaúcho

Fim de jogo: Brasil de Pelotas 0x0 #Grêmio



Tudo igual na nossa estreia pelo #Gauchão2025. Nosso próximo compromisso será no domingo, dia 26, contra o Caxias, na Arena. VAMOS, TRICOLOR!#GEBxGRE pic.twitter.com/yZRNyXFZNd

? Grêmio FBPA (@Gremio) January 23, 2025

O Grêmio retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Caxias, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. No sábado, mas pela mesma rodada da competição, o Brasil de Pelotas recebe o Guarany de Bagé, novamente no Estádio Bento Freitas. A partida acontece às 20h.

O jogo não teve grandes emoções. O juiz, no entanto, foi chamado ao VAR por conta de um possível cartão vermelho para o Mayco Félix, aos nove minutos do segundo tempo. Porém, viu que a jogada foi apenas para amarelar o atleta do Brasil de Pelotas.