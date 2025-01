Com show brasileiro, Real goleia RB Salzburg e vai à última rodada da Champions com chance de G8

Os gols

O placar foi aberto aos 23 minutos. Bellingham recebeu o lançamento de Vinicius Júnior e ajeitou para Rodrygo. De primeira, o brasileiro acertou o canto direito do goleiro Janis Blaswich.

Já aos 34, o meio-campista inglês deu mais uma assistência para Rodrygo, desta vez de calcanhar. O atacante não perdoou e acertou um belo chute, novamente de primeira, para balançar as redes.

Logo no início da etapa final, Mbappé deixou o dele. Aos três minutos, o francês aproveitou o vacilo do goleiro do Salzburg e colocou para o fundo do gol.

O quarto tento do Real Madrid foi marcado por Vinicius Júnior, aos dez minutos. Com bela enfiada de Modric, o atacante brasileiro fez linda jogada individual e acertou o alto do gol.

Até que aos 32 minutos, Vini apareceu novamente para anotar o seu segundo na partida e o quinto do Real. Após a assistência de Valverde, o atleta construiu outra linda jogada no meio da defesa adversária e concluiu para a meta.