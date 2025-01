Flamengo perde para o Nova Iguaçu e continua sem vencer no Carioca

O Flamengo continua sem vencer e amargou mais uma derrota no Campeonato Carioca. Ainda com uma equipe alternativa, o Rubro-Negro perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo, no Castelão, em São Luís, pela terceira rodada do Estadual. Flamengo e Nova Iguaçu se reencontraram após a final do Carioca de 2024, em que o Fla levou a melhor e foi campeão.

Neste domingo, o Nova Iguaçu foi cirúrgico e mais eficiente no ataque. O time da Baixada Fluminense conseguiu castigar o rival logo após momentos em que o Flamengo esteve bem no jogo.

Enquanto o grupo principal ainda realiza a pré-temporada - empatou sem gols com o São Paulo, neste domingo, nos Estados Unidos -, o Flamengo sofre no Carioca com a equipe alternativa. Após largar com derrota para o Boavista e empatar com o Madureira, o Fla perde mais uma vez, continua com apenas um ponto e está na 11ª colocação.