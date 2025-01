Comissão do Corinthians questiona calendário e estipula prazo para ter o elenco em boas condições físicas

Um dos temas abordados na coletiva de imprensa de Ramón e Emiliano Díaz, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira, foi a curta pré-temporada do Corinthians. A comissão técnica vê a situação como "absurda" e, por isso, entende que precisa ter cautela para colocar os jogadores considerados titulares em campo nos primeiros jogos de Campeonato Paulista.

Ramón e Emiliano entendem que o ideal é que os jogadores tenham entre 15 e 20 dias de preparação física em uma pré-temporada. O Corinthians se apresentou no dia 7 de janeiro (terça-feira) e estreou no dia 16 do mesmo mês (quinta-feira).

"Ainda falta o físico. Vamos dividir o grupo, as cargas, para que todos tenham 15, 20 dias de preparação física. Não existe nove dias de pré-temporada antes do primeiro jogo, isso é absurdo, não acontece em nenhuma parte do mundo. Você precisa de 15, 20 dias para... tomara que dê tudo certo, que ninguém se lesione. Vamos mexer cada um deles para que chegue nesse prazo de trabalho físico", comentou Emiliano em coletiva.