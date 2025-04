Atlético-MG recebe parte de material e avança na troca do gramado da Arena MRV

Nesta sexta-feira, o Atlético-MG divulgou novidades sobre a troca do gramado da Arena MRV. O casa do Galo recebeu o material chamado de shockpad, que irá formar uma camada essencial para a absorção de impacto e garantir mais conforto e segurança para a bola rolar no sintético.

Os rolos de shockpad chegaram na Arena MRV no fim da manhã desta sexta-feira e foram posicionados para o início da instalação. O clube mineiro ainda aguarda a liberação total da grama sintética para ter 100% do material disponível para a conclusão da troca do gramado.