Chegada de Leo Godoy acirra concorrência na lateral direita do Santos

O Santos anunciou na última segunda-feira a contratação do lateral direito Leo Godoy. Com o argentino, o elenco do Peixe ganha mais um nome para o setor e, assim, sua chegada promete acirrar a concorrência na posição.

O principal lateral direito do time praiano na última temporada foi o jovem JP Chermont, de apenas 18 anos. Apesar da pouca idade, o jogador conseguiu superar os demais companheiros de posição e assumiu a titularidade durante boa parte do ano. Ao todo, ele somou 36 jogos - sendo 23 como titular -, dois gols e cinco assistências.

No entanto, Godoy não chega ao Santos com status de reserva. Isso porque o lateral argentino foi titular do Athletico-PR durante boa parte do ano passado, tendo atuado em 42 jogos, com um gol e quatro assistências. Além disso, pelo Estudiantes, da Argentina, o jogador de 29 anos foi o lateral direito com mais assistências na América do Sul em 2023.