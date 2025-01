Entenda quais são os planos do Palmeiras para quinteto da base promovido ao profissional na pré-temporada

O Palmeiras terá cara novas no elenco nesta temporada, com reforços caseiros. Cinco jogadores do sub-20 se juntam ao grupo de apoio e passam a ficar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. O quinteto formado pelo zagueiro Benedetti, pelos meio-campistas Figueiredo, Thalys e Allan, além do atacante Luighi, já foram integrados ao time principal.

Os jogadores fizeram exames de pré-temporada com o restante do elenco e participaram do treino do Verdão na última quarta-feira. Todos eles foram titulares do sub-20 nas duas primeiras rodadas da Copinha. Com duas vitórias, as Crias da Academia conseguiram a classificação de forma antecipada à segunda fase.

Apesar de estarem integrados ao time principal, eles ainda estão inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e podem jogar se for necessário e se a comissão técnica do profissional concordar. A principio, os jogadores seguirão trabalhando no time de cima.