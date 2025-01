Vasco anuncia contratação do volante Tchê Tchê, que assina até 2026

Tchê Tchê era tido como um dos líderes do elenco do Botafogo nas últimas temporadas. Entretanto, após o fracasso no Brasileirão de 2023, o volante perdeu espaço e foi reserva durante boa parte do ano de 2024.

A carreira de Tchê Tchê é muito premiada. O volante é Tetracampeão Brasileiro (2016, 2018, 2021 e 2024) e campeão da Copa do Brasil (2021). Além disso, tem no currículo uma Super Copa do Brasil (2022), uma Super Taça Ucraniana (2018), além da Copa Libertadores (2024) com o Botafogo. O jogador também venceu três estaduais, sendo um Campeonato Paulista (2021) e dois Campeonatos Mineiros (2021 e 2022).