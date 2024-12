Real Madrid planeja renovar contrato de Vinicius Júnior, diz jornal

O Real Madrid deseja renovar o contrato do brasileiro Vinicius Júnior. De acordo com o veículo espanhol as, o clube irá enviar a proposta de ampliação do vínculo ao atacante no próximo verão europeu, ou seja, a partir de junho de 2025.

O atual vínculo do jogador de 24 anos é válido até 2027. A primeira renovação de Vini Jr. com o Real Madrid foi acordada apenas em outubro de 2023. Segundo a publicação, antes da ampliação, o brasileiro era dono do segundo salário mais baixo do elenco, com apenas 1,5 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 9,6 milhões de reais na cotação atual).