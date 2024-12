Botafogo anuncia a saída do meia Eduardo: "Está na história do Glorioso"

Obrigado, Sheik! Boa sorte e sucesso! ??? #BFR pic.twitter.com/V1TWOzLw7j

? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 28, 2024

Apelidado de Sheik, Eduardo se despede do Botafogo com 23 gols e 12 assistências em 98 partidas segundo a plataforma ogol. Antes de assinar com a equipe carioca, o meia estava no Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita.

A tendência é que Eduardo siga no futebol brasileiro para 2025. O Cruzeiro, clube que vem sendo ativo no mercado de transferências, é um dos interessados no veterano.

Veja a nota de despedida do Botafogo: