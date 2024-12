Lucas Lima se aproxima de rescisão com o Santos e deve permanecer no Sport

Lucas Lima deve permanecer no Sport para 2025. O meio-campista está perto de acertar a rescisão contratual com o Santos para assinar em definitivo com o Leão da Ilha.

Diretor de futebol do clube pernambucano, Guilherme Falcão falou sobre as negociações com o jogador de 34 anos.

"Os nós estão se desatando e as coisas estão evoluindo. Sempre houve o desejo genuíno de Lucas seguir no Sport e vice versa. Mas o que está sendo feito para que isso esteja no documento assinado estamos fazendo. Vamos ter paciência porque essa situação em algum momento será resolvida", disse.