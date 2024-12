Giay espera vencer concorrência e ter sequência no Palmeiras em 2024

Agustín Giay foi contratado pelo Palmeiras na janela de transferências do meio do ano e, apesar de ter recebido algumas chances de Abel Ferreira, ainda não conseguiu engatar uma grande sequência de jogos. Assim, em 2025, o jovem de 20 anos espera vencer a concorrência na posição e se consagrar de vez no elenco.

O argentino, no entanto, não terá tarefa fácil, pois disputa posição com dois nomes consagrados do plantel palmeirense: Marcos Rocha e Mayke. Inclusive, ambos tem contrato com o Verdão apenas até o fim de 2025, o que pode fazer com que os atletas queiram mostrar serviço para conseguir uma possível renovação.