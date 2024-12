Manchester United impediu Bruno Fernandes de levar funcionários do clube à final; entenda

Ainda segundo a publicação, que revelou bastidores do primeiro ano de Ratcliffe no comando dos Red Devils, foram oferecidos ingressos com o valor de 20 libras para os funcionários.

Bruno Fernandes teria ficado muito surpreendido com a medida, segundo o jornal inglês, e decidiu agir. O português teria conversado com a nova direção e se oferecido para pagar as despesas para que os funcionários pudessem ir à final. A proposta, no entanto, foi recusada, pois os novos dirigentes entenderam que a atitude passaria uma "má imagem" da nova filosofia do clube.