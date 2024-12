Relembre a passagem de Pedro Caixinha, novo técnico do Santos, pelo Red Bull Bragantino

O português Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos FC. O técnico já está ativo na execução do planejamento de futebol para 2025, e na definição do elenco de atletas para o próximo ano.

O técnico português assumiu o clube de Bragança Paulista no início de 2023 e ficou até outubro de 2024, quando foi demitido após o mau desempenho da equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No total, realizou 125 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 37 derrotas, tendo um aproveitamento de 50.1%. Foram 169 gols marcados e 132 sofridos. Os números são do Sofascore.

Em sua primeira temporada, Caixinha levou o Bragantino até a semifinal do Paulistão, perdendo nos pênaltis para o Água Santa. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado precocemente, ainda na segunda rodada, contra o Ypiranga-RS. A nível internacional, disputou apenas a Copa Sul-Americana, ficando em primeiro lugar no Grupo C, mas caindo nas oitavas de final para o América-MG, também nos pênaltis. O melhor desempenho foi no Brasileirão, onde o Red Bull terminou na sexta colocação, com 62 pontos, se classificando para a Pré-Libertadores.

Em 2024, o desempenho não foi muito diferente. O Bragantino foi novamente eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, para o próprio Santos. Na Copa do Brasil, a equipe foi mais longe, caindo nas oitavas de final, para o Athletico-PR. O Red Bull não conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores, perdendo para o Botafogo na fase anterior. Na Sula, parou no Corinthians, nas oitavas de final, nos pênaltis.