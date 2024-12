Cruzeiro avança pela contratação do zagueiro Adryelson, ex-Botafogo

A diretoria do Cruzeiro encaminhou a contratação de um zagueiro para a temporada 2025. O clube mineiro espera confirmar nos próximos dias a chegada de Adryelson, campeão brasileiro pelo Botafogo, segundo informações do portal No Ataque.

A tendência é que o Cruzeiro pague 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) na negociação. Adryelson pertence ao Lyon, da França, e tem contrato no futebol francês até o final de 2028.

Adryelson chegaria ao Cruzeiro para reforçar um setor que conta com João Marcelo, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Jonathan Jesus. Sua liderança em campo agrada bastante aos dirigentes do clube mineiro.