Com nove derrotas e uma vitória em 12 jogos, City enfrenta pior crise com Guardiola

O momento do Manchester City não é bom. O atual tetracampeão do Campeonato Inglês perdeu mais uma neste sábado, desta vez para o Aston Villa, por 2 a 1. Assim, a equipe do técnico Pep Guardiola chegou a nona derrota em 12 jogos na temporada, sendo a pior turbulência do técnico espanhol no clube até aqui.

Neste recorte, o Manchester City perdeu seis vezes pela Premier League, duas pela Liga dos Campeões e uma pela Copa da Liga Inglesa, quando foi eliminado pelo Tottenham. A única vitória do time no período foi contra o Nottingham Forest em casa, quando venceu por 3 a 0, pela Premier League.