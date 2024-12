Simeone elogia Raphinha antes de duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid: "Um dos melhores da liga"

Lewy Ball looking forward to Atlético pic.twitter.com/6xB57cmcwr

? FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2024





A marca pessoal de Raphinha foi atingida antes mesmo da temporada chegar na metade. Ele tem sido um dos grandes responsáveis pela grande campanha que o Barcelona vem fazendo no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

O brasileiro chegou ao clube espanhol em 2022 e não estava conseguindo se firmar, sendo até mesmo especulado para deixar a equipe. Com a chegada do técnico Hansi Flick no início desta temporada, o jogador se tornou um dos capitães da equipe e ganhou a confiança de seu comandante que, quando chegou ao clube, avisou a diretoria que gostaria de contar com o atleta de 28 anos.