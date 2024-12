Palmeiras lidera ranking de convocações para seleções de base do Brasil pelo oitavo ano seguido

As categorias de base do Palmeiras tem tido grande destaque nos últimos anos. Pelo oitavo ano seguido, o Verdão lidera o ranking de convocações de jogadores para as seleções de base do Brasil. Em 2024, 17 atletas do clube estiveram nas listas das categorias sub-15, sub-17 e sub-20.

As categorias sub-17 e sub-20 registraram o maior número de convocados neste, com sete em cada. O Sul-Americano sub-15, que seria realizado em 2023, foi postergado para este ano, e contou com atletas do sub-16.

Pelo sub-15 foram convocados o goleiro Lucca e os laterais Matheus Gomes e Thiago. Pelo sub-17/sub-16, foram chamados os goleiros Luiz Fernando, os meias Erick Belé, Felipe Goto e Luis Pacheco, além dos atacantes Antônio Marcos, Juan Gabriel e Wesley.