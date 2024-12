Entenda como o São Paulo pretende convencer o Porto a liberar Wendell

O São Paulo está otimista com a possibilidade de contratar o lateral esquerdo Wendell, do Porto. O clube tricolor tem um acordo com o jogador e agora tenta a liberação com os portugueses.

Wendell está em fim de contrato com o Porto. O seu vínculo com os Dragões se encerra em junho de 2025. Porém, os portugueses exigem uma compensação financeira para ceder o jogador de forma imediata, em janeiro.

A diretoria do São Paulo não se mostrou disposta a investir qualquer quantia pelo ala, tendo em vista que ele irá ficar livre no mercado em seis meses. Portanto, o clube tenta convencer o Porto a aceitar uma troca com o jovem lateral da base, Moreira.